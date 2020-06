Droga: ai domiciliari con 150 grammi hashish, arrestato

Era agli arresti domiciliari per una vicenda di droga e con sè aveva 150 grammi di hashish. Per questo la polizia ha arrestato Claudiu Padure, 21 anni, cittadino romeno, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Il blitz della Narcotici è scattato quando gli agenti hanno appreso che il giovane deteneva in casa un "notevole quantitativo di sostanza stupefacente a fini di spaccio". Durante la perquisizione dell'abitazione, infine, è stato trovato l'hashish all'interno della tasca del giubbotto del ragazzo.