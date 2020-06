Fase 3: Clinica S.Pierre disponibile a collaborazione

La società Korian-Italia che gestisce la clinica di Saint-Pierre intende "continuare a garantire la disponibilità a dare sostegno al territorio valdostano, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale e la Regione, nel gestire la fase di normalizzazione dei servizi sanitari, così come a proseguire il ruolo di partner nel caso in cui l'emergenza si riproponesse". E' quanto è emerso - secondo quanto riferisce una nota diffusa dalla Presidenza della Regione - da un incontro svoltosi oggi ad Aosta tra la Regione, l'Usl e la proprietà della struttura sanitaria privata.

Alla riunione erano presenti, tra gli altri, Federico Guidoni, amministratore delegato della Korian Italia, il presidente della Regione Renzo Testolin, con i componenti della Giunta e il commissario dell'Usl Angelo Pescarmona.