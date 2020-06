Coronavirus: mille guariti e nessun nuovo positivo in Vda

I guariti da coronavirus in Valle d'Aosta hanno raggiunto quota mille. Lo segnala il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi sull'emergenza Covid-19 che non rileva alcun nuovo caso positivo su 75 persone testate. I morti sono sempre 143 (72 uomini e 71 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni), i contagiati 1.187 dall'inizio dell'epidemia e 44 quelli attuali. Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 9 (nessuno in rianimazione) e gli altri 35 contagiati sono in isolamento domiciliare.