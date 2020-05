Ambiente: ok progetto Valle d'Aosta su sviluppo sostenibile

Nel contesto del bando per lo sviluppo di attività nell'ambito dei processi di definizione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile, il Ministero dell'Ambiente ha approvato il progetto presentato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per lo sviluppo della propria strategia locale (valore finanziario di 272 mila euro). E' prevista la costruzione partecipata di un percorso che arrivi a individuare le linee di azione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030 attraverso un webforum e una serie di confronti con cittadini e associazioni di categoria.

"A partire dalle necessità espresse dal territorio e dal posizionamento della Regione nei confronti degli obiettivi prefissati - commenta l'assessore all'ambiente, Albert Chatrian - verrà elaborato un documento strategico regionale che traguardi lo sviluppo delle attività anche mediante il ricorso alle risorse economiche messe a disposizione dalla futura programmazione europea 2021-2027".