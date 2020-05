Ue: Noi e l'Europa, lezione online per studenti valdostani

(ANSA) - AOSTA, 28 MAG - In occasione della Festa dell'Europa, venerdì 29 maggio, si terrà la lezione a distanza 'Noi e l'Europa', dedicata agli studenti valdostani delle scuole secondarie di secondo grado e tenuta da Gianpaolo Meneghini, del Segretariato generale del Parlamento europeo. Lo comunica l'assessorato regionale degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, attraverso il Centro Europe Direct Vallée d'Aoste e in collaborazione con l'assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili.

L'incontro verterà sulle tappe fondamentali della storia dell'Unione europea, sulle sue Istituzioni e, in particolare, sul Parlamento europeo, per poi affrontare il tema della democrazia rappresentativa e delle opportunità per i giovani.

Sarà un'occasione per parlare di tematiche europee, approfondire argomenti che possono essere utili al percorso di studi di ciascun giovane e comprendere il ruolo di ogni cittadino europeo.

Al termine della lezione ci sarà spazio per un confronto tra i partecipanti e Meneghini: gli studenti avranno, infatti, la possibilità di intervenire chiedendo approfondimenti sui temi trattati e risposte alle proprie curiosità. (ANSA).