Fase 2: chiude Café du Vélo, luogo culto movida Aosta

Il Café du Vélo, uno dei luoghi culto della movida aostana, si arrende difronte alle regole di distanziamento sociale contro la diffusione del contagio Covid.

Ad annunciarlo oggi su Facebook i gestori del locale di corso lancieri, nella periferia del capoluogo. "Ripartire da capo, - spiegano - con un personale ridotto non ha alcun senso. Non è nello spirito stesso di questo Bar. Noi, con Voi, siamo stati l'Aggregazione. Quindi la scelta è venuta di conseguenza. Se la struttura stessa di questo posto deve essere messa in discussione, allora noi non ci stiamo".