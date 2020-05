Fase 2: opposizione all'attacco, ritardi in aiuti

(ANSA) - AOSTA, 11 MAG - Opposizione all'attacco sui tempi di erogazione degli aiuti alle imprese e alle famiglie previste dalle ultime norme regionali. "Il Governo regionale aveva annunciato l'attivazione di tutte le misure di sostegno regionali entro il 10 di maggio, ma a questa mattina delle 6 misure approvate con la legge del 21 aprile scorso, soltanto 2 sono attive", denuncia la Lega Vallée d'Aoste.

"I giorni passano e le realtà produttive sono sempre più in ginocchio, alla faccia dei tavoli, delle task force, dei mega esperti e dell'abusato hashtag #nessunosaraescluso", aggiunge Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia. "Ho chiesto, assieme al collega Stefano Aggravi, - prosegue Rini - che entro fine mattinata l'assessore, il dirigente della struttura creata ad hoc per l'emergenza o chiunque possa farlo venga a darci immediatamente dei chiarimenti in merito a questi ulteriori ritardi". (ANSA).