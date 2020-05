Fase 2: riprogrammati spettacoli Saison culturelle

(ANSA) - AOSTA, 07 MAG - Pur nell'incertezza dell'emergenza coronavirus, alcuni spettacoli previsti nel calendario della Saison culturelle di quest'anno sono stati riprogrammati per il prossimo autunno. La nuova programmazione prevede: 10 ottobre, sabato, Magnificat; 15 ottobre Patoué eun Mezeucca; 25 ottobre Vinicio Capossela; 27 ottobre L'herbe de l'oubli; 7 novembre Evolution Dance Theater; 8 novembre Don Kamilo intsyë no; 12 novembre Tamtando; 15 novembre Massimo Lopez e Tullio Solenghi; 22 novembre, Sfom Orchestra & Fullset; 1° dicembre Orchestre du Conservatoire; 6 dicembre Massimo Polidori; 11 dicembre Erik Bionaz; 16 dicembre The Black Blues Brothers; 21 dicembre Io, Don Chisciotte; 28 dicembre Music for future; 29 dicembre String and wind. Sono invece annullati lo spettacolo teatrale Ho perso il filo e i concerti del Chris Potter Trio, di Amadou & Mariam e di Dolche.

"Proprio a causa dell'emergenza Covid-19, - precisano gli organizzatori - non è possibile purtroppo prendere accordi definitivi con tutti coloro che hanno proposto gli spettacoli e che tale programmazione si deve quindi intendere come provvisoria". (ANSA).