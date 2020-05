Coronavirus: Cgil-Cisl-Uil, dove sono tamponi per sanitari?

"La situazione che vediamo davanti ai nostri occhi è decisamente diversa da quella presentata dai vertici dell'Usl. Dove sono i tamponi a tappeto per tutto il personale sanitario? Com'è possibile che proprio un'Azienda sanitaria non si prodighi a mettere in sicurezza prima i propri dipendenti che assisteranno poi i malati? Ad oggi i tamponi effettuati al personale sanitario sono irrisori". Lo scrivono, in una nota, i sindacati Cgil, Cisl e Uil sottolineando che " un atteggiamento del genere è inaccettabile".

"Lamentiamo lo stesso atteggiamento -proseguono - anche dalla Regione. Conseguentemente prendiamo le distanze da tutto ciò che sino ad ora è stato fatto per la gestione dell'emergenza nei suoi vari aspetti da politica e azienda Usl. Le polemiche fine a se stesse non ci piacciono, ma è giusto secondo noi che tutta la comunità sia messa a conoscenza di ciò che realmente succede".