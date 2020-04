Coronavirus: ospizio Saint-Vincent 17 positivi su 18

Sono 17 su un totale di 18 gli anziani positivi, ospiti della Piccola Casa della Divina Provvidenza, ospizio privato convenzionato con la Regione. Lo riferisce una nota diffusa oggi dall'assessorato regionale alla sanità. Dei 17 positivi, tutti isolati, uno è ricoverato in ospedale. " Durante le visite, sono state evidenziate le criticità presenti nella struttura e date indicazioni per porvi rimedio", precisa ancora il comunicato della Regione.

"L'assessore Mauro Baccega, sentito il Sindaco di Saint-Vincent Mario Borgio e il Commissario straordinario dell'Azienda Usl Angelo Pescarmona, sottolinea - si legge ancora - come tutti e tre gli Enti abbiano messo in campo, ciascuno per quanto di propria competenza, tutte le attenzioni opportune e necessarie per salvaguardare la salute degli ospiti della struttura".