Coronavirus: Cognetta, sono guarito pandemia è terribile

"Il mio pensiero va a tutti quelli che sono stati colpiti e che non ce l'hanno fatta. Questa pandemia è terribile e sono addolorato e affranto per tutti questi morti. La preoccupazione per i miei cari è enorme ma purtroppo la vita è così". Lo scrive su Facebook il consigliere regionale di Vda Libra, Roberto Cognetta, annunciando di essere guarito dal coronavirus dopo 27 giorni di isolamento. "A chi sta combattendo dico di non mollare, è difficile, lo so, ma non mollate", aggiunge. "Il mio secondo pensiero - prosegue Cognetta - va a quelli che stanno prendendo sottogamba questa pandemia.

Capisco che se stai bene l'isolamento è una enorme rottura, per non parlare delle attività chiuse e di tutto il resto, ma il problema è che dobbiamo evitare il contagio".