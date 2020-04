Coronavirus: 99 morti e 835 contagiati in Valle d'Aosta

Raggiunge quota 99 il numero di morti per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo quanto riferito da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi, si tratta di 54 uomini e 45 donne tra i 45 e i 100 anni. Ieri erano 95. I contagiati sono 835, tra cui 69 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (17 in Rianimazione) e 34 alla clinica di Saint-Pierre, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 38. Infine sono 2.825 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica. "Le azioni messe in campo - ha spiegato Montagnani - stanno dando i primi risultati. In Valle d'Aosta è stato sottoposto a tamponi il 2,06% della popolazione, meglio hanno fatto solo il Veneto e la provincia di Bolzano. Lo 0,64% dei valdostani è risultato positivo al virus, una percentuale più alta anche della Lombardia che è allo 0,51%. La letalità è stabile all'11,9% contro una media italiana del 12,5%"