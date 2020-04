Coronavirus: 118 casi positivi in strutture anziani Vda

(ANSA) - AOSTA, 07 APR - Sono 118 i pazienti delle strutture per anziani della Valle d'Aosta che sono risultati positivi al coronavirus Covid-19. I decessi sono 12, "più una decina di casi sospetti". A fornire i dati è stato Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi, precisando che "le microcomunità indenni sono 25 mentre le altre sono state 'bonificate'". Da registrare anche che ci sono stati 38 decessi 'no covid' in questo periodo. In totale i pazienti sottoposti a tampone sono 759, a cui si aggiungono 69 operatori sanitari.

