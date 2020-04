Coronavirus: un decesso sospetto in microcomunità Antey

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - Una persona anziana assistita nella microcomunità privata di Antey Saint-André è morta stamane. Nei giorni scorsi, quando erano stati eseguiti i tamponi, era risultata negativa al coronavirus. E' il terzo decesso nella struttura in pochi giorni (gli altri due erano invece contagiati). Un altro ospite positivo è stato invece portato in ospedale. Restano assistite 14 persone, di cui nove positive e cinque negative. Nella struttura è stata potenziata l'assistenza medica.

Nella microcomunità di Verrès tra ieri, martedì, e l'altro ieri, lunedì, sono stati registrati due decessi, un uomo e una donna.

Uno era risultato positivo al coronavirus, l'altra negativa.

Non sono segnalati altri decessi nelle microcomunità di Valtournenche (dopo il primo, registrato ieri)) e a Pontey (dove l'ultimo è relativo a un paziente che era stato trasferito dall'ospedale). (ANSA).