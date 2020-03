Regione: Pays Souverain, consiglieri Vda rinuncino stipendio

(ANSA) - AOSTA, 31 MAR - "Consiglieri regionali vergognatevi, non fate niente, prendete esempio dai sindaci, se avete un po' di coscienza mettete anche voi il vostro stipendio, o almeno metà del vostro stipendio, in un fondo di solidarietà". E' l'appello di Philippe Milleret, portavoce del comitato politico di Pays d'Aoste Souverain. "Non state facendo nulla, scrivete solo post sui social, condividete cose di partito e di movimento, non lavorate, ma ogni mese siete pagati", aggiunge Milleret in un video comunicato diffuso su Facebook. "Ringraziamo i medici, gli operatori sanitari, la Protezione civile, state facendo un gran lavoro, state mettendo a repentaglio la vostra vita, rischiate i contagi tutti i giorni", commenta ancora Milleret. "E poi onore ai sindaci - prosegue - che da oggi rinunciano alla metà del loro stipendio alimentando questo fondo di solidarietà e poi vorrei ringraziare qualcun altro ma non mi viene da ringraziare nessun altro".

(ANSA).