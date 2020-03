Coronavirus: microcomunità Valtournenche, 16 positivi su 19

E' stata 'ospedalizzata' la microcomunità per anziani di Valtournenche, dopo che sabato scorso sono arrivati i risultati sui tamponi svolti sugli assistiti: 16 su 19 totali sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Nelle struttura sono quindi adottate misure analoghe a quelle già in essere negli ospizi di Pontey e Verrès, dai dispositivi di protezione individuale per il personale alla regolamentazione degli accessi dall'esterno.

Grazie alla Croce rossa italiana la microcomunità di Valtournenche è stata inoltre dotata di due nuovi operatori socio-sanitari (oss) e di due nuove infermiere. Altre quattro oss sono state destinate alla struttura di Pontey, che ha già fatto registrare sei decessi, con 33 positivi su 42.