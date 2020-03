Coronavirus: ad Antey 12 anziani positivi, 2 decessi

(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - Si aggrava in Valle d'Aosta il bilancio della diffusione del coronavirus nelle strutture per anziani con 12 casi positivi, di cui 2 deceduti, su 18 ospiti nella residenza privata ad Antey. "Nella struttura è stata avviata dall'Usl la procedura isolamento già adottata nelle altre micro comunità in cui sono state registrati casi positivi", ha spiegato il sindaco di Antey, Mario Bertuletti.

