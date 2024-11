Lo staff di Trump: 'Il dato sul lavoro una catastrofe, colpa di Harris'

L'economia americana ha creato in ottobre 12.000 posti di lavoro, sotto le attese degli analisti che scommettevano su quota 100.000. Il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 4,1%.

Gli uragani e gli scioperi hanno ridotto la crescita dell'occupazione che, in novembre, accelererà, ha detto Joe Biden commentando il dato sul mercato del lavoro. "L'economia americana resta forte", ha aggiunto Biden.

Il dato sul mercato del lavoro è una "catastrofe e rivela in via definitiva quanto Kamala Harris" ha causato danni all'economia, ha replicato la campagna di Donald Trump. "In un solo mese l'agenda fallimentare di Kamala per l'economia ha spazzato via quasi 30.000 posti nel settore privato e quasi 50.000 in quello manifatturiero. Le famiglie che lavorano sono state derubate dall'agenda economica di Harris-Biden. Trump risolverà" i problemi dell'economia, ha messo in evidenza.

