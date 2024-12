Pd, 'Umbria cuore di un progetto di rinascimento italiano'

Prospettive e sfide future, dopo le vittorie alle elezioni amministrative e regionali, sono state al centro dell'assemblea regionale del Pd dell'Umbria, alla presenza della coordinatrice della segreteria nazionale, Marta Bonafoni.

"Qui per noi c'è il cuore di un progetto di rinascimento italiano e siamo qua per dire che dall'Umbria può partire un laboratorio straordinario fatto di sanità pubblica, lavoro, impresa, conversione ecologica e attenzione ai giovani che in troppi in questi anni sono scappati dall'Umbria" ha commentato Bonafoni per poi aggiungere: "Insieme alla presidente della Regione Stefania Proietti e al Pd umbro vogliamo farli tornare per partecipare ad un progetto per tutto il Paese".

In Umbria, come ricordato durante l'assemblea, sono stati inanellati "successi non casuali ma figli di una strategia", iniziata grazie al "Patto avanti" con le forze della coalizione di centrosinistra presentato per la prima volta nel capoluogo umbro al 100dieci Caffè. E in questo luogo "simbolo" ora il Pd umbro ha voluto tenere l'assemblea, proprio dove un anno fa si erano riunite le forze politiche alternative al centrodestra, prima di partire con le campagne elettorali di amministrative e regionali.

"È la seconda volta in pochi mesi che siamo in Umbria a celebrare un successo straordinario e importante - ha proseguito la coordinatrice della segreteria nazionale - con i numeri del Partito democratico che sono sopra il 30%, grazie agli otto punti in più rispetto all'ultima volta, con una squadra di consiglieri eletti straordinaria, ma soprattutto con una comunità che nel rinnovamento ha portato l'Umbria e Stefania Proietti, insieme ad una coalizione compatta e unita, a marciare con una sola voce verso quella nuova sfida che ora ci aspetta".

Bonafoni è stata poi ringraziata dal segretario umbro del Pd Tommaso Bori per la presenza in assemblea ma soprattutto "per esserci stata vicina anche prima in campagna elettorale". "Ci sembrava importante tenere la nostra assemblea prima di definire la giunta e del primo consiglio regionale - ha spiegato Bori - per un partito che ha fatto un percorso di cinque anni cambiando notevolmente. Siamo passati da un partito che perdeva tutti i Comuni e la Regione, che aveva una rappresentanza esigua nelle istituzioni e che su cinque collegi parlamentari li ha persi tutti, ad essere il primo partito della regione e sopra quelli che governano il Paese, ma anche il gruppo con la più alta rappresentanza in consiglio regionale e per la prima volta anche paritaria tra uomini e donne e con un notevole rinnovamento generazionale e di rappresentanza visto che su nove eletti, sette sono nuovi ingressi".

"Ora - ha concluso Bori - vogliamo iniziare un percorso di governo dell'Umbria, per invertire i tanti errori di questi cinque anni di destra, che Stefania Proietti saprà presentare e che noi sapremo interpretare con delle azioni mirate a partire dalla sanità pubblica".



