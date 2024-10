ProSceniUm al Lyrick e al centro commerciale Collestrada

Glennis Grace, Fabrizio Moro, Simona Bencini, Alex Belli, Claudio Cecchetto e Marino Bartoletti: prosegue la carrellata dei nomi noti che quest'anno animerà la sesta edizione di "ProSceniUm, Festival della canzone d'autore Città di Assisi" e "Memorial Cristian Parisi", concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, in programma sabato 26 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Lyrick di Assisi e domenica 27 ottobre alle ore 17.00 al centro commerciale Collestrada.

Un doppio appuntamento presentato da Rudy Zerbi, al Teatro Lyrick, e Alex Belli al centro commerciale Collestrada. Entrambi saranno affiancati da Loredana Torresi.

Sabato sera si esibirà per la prima volta in Italia, proprio sul palco del ProSceniUm, la cantante Glennis Grace, nota per aver rappresentato i Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest.

Tra gli altri ospiti della serata ci saranno anche i cantanti Fabrizio Moro e Simona Bencini, conosciuta per essere la voce dei "Dirotta su Cuba".

Claudio Cecchetto torna al ProSceniUm ricoprendo il ruolo di giurato. Ad affiancarlo, tra gli altri, ci sarà per la prima volta Marino Bartoletti. A loro il compito, insieme agli altri giurati, Alessandro Bracci, Beppe Dati, Emilio Munda, Piero Romitelli, Frate Alessandro Brustenghi e Manuel Saraca Speaker Radio Subasio, di valutare l'esibizione dei dieci finalisti del Festival che si esibiranno dal vivo accompagnati dall'orchestra ritmo sinfonica di ProSceniUm, diretta dal maestro Paolo Ciacci.

Un premio speciale al miglior testo, in ricordo a Stefano D'Orazio, noto batterista dei Pooh, sarà consegnato dalla moglie Tiziana Giardoni.

E' già possibile acquistare i biglietti per la serata di sabato 26 al Lyrick su ticketitalia.com (https://ticketitalia.com/proscenium-festival-della-canzone-d-au tore-%E2%80%93-citt%C3%A0-di-assisi).



