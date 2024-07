Università Stranieri a presentazione Nuova misura Africa

Una delegazione dell'Università per Stranieri di Perugia ha partecipato alla Farnesina alla presentazione della "Nuova misura Africa - Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione delle imprese italiane", organizzata a conclusione del programma di formazione Simest project work, che per mesi ha visto gli studenti dell'ateneo impegnati a fianco della Società italiana per le imprese miste all'estero e del ministero degli Affari esteri. Guidata dal rettore Valerio De Cesaris ha accompagnato gli studenti vincitori della borsa di studio Italyou all'evento. Si tratta di Yonas Feleke dall'Etiopia, Mouhamadou Mourtada e Ndeye Debo dal Senegal e di Nahla Refai Hassan dall'Egitto.

A partire dall'anno accademico 2023-2024, il Maeci e l'Università per Stranieri di Perugia - è detto in un suo comunicato - hanno dato avvio ad un nuovo programma di sussidi per la formazione, denominato Italyou - l'Italia nel tuo futuro, che prevede l'erogazione di borse di studio per la frequenza al corso di laurea magistrale "Italiano per l'insegnamento a stranieri", che forma docenti di lingua italiana come lingua straniera. Il progetto è rivolto a ragazze e ragazzi provenienti da Algeria, Camerun, Egitto, Etiopia, Kenya, Libia, Marocco, Mozambico, Niger, Repubblica Democratica del Congo, Sudafrica, Sudan, Senegal, Somalia e Tunisia.

Consegnando agli studenti dell'Università per Stranieri di Perugia l'attestato di partecipazione al corso, il ministro Tajani ha sottolineato "l'importanza della sinergia virtuosa" tra il ministero degli Esteri e e l'Università per Stranieri di Perugia, sviluppatasi allo scopo di formare giovani africani ad insegnare la lingua e la cultura del nostro Paese nel continente africano, così da consentirvi lo sviluppo di un humus culturale in cui possano mettere radici iniziative formative, commerciali e produttive.



