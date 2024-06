In Umbria ballottaggio per cinque sindaci, 55 subito eletti

Sono cinque, sui 60 interessati dalla tornata elettorale, i comuni umbri che andranno al ballottaggio del 23 e 24 giugno: Perugia, Foligno, Orvieto, Gubbio e Bastia Umbra.

Gli altri 55 hanno invece già scelto il sindaco per i prossimi cinque anni.

Oltre a Perugia dove si sfideranno Vittoria Ferdinandi sostenuta dal centrosinistra e Margherita Scoccia, centrodestra, il ballottaggio interesserà Foligno con il sindaco uscente Stefano Zuccarini per il centrodestra (45,85%) e Mauro Masciotti per il centrosinistra (44,53%). Orvieto se la contendono invece la sindaca di centrodestra Roberta Tardani (45%) e il candidato di centrosinistra Stefano Biagioli (29,25%). A Gubbio la fascia tricolore sarà contesa da Vittorio Fiorucci del centrodestra (25,29%) e dal civico Rocco Girlanda (21,53%). Infine, Bastia Umbra se la contenderanno il candidato del centrosinistra Erigo Pecci (42,13%) e la sindaca uscente di centrodestra Paola Lungarotti (38,06%).

Tra le curiosità della tornata elettorale appena conclusasi, c'è quella delle schede nulle e bianche nei comuni al ballottaggio e in particolare a Perugia. Nel capoluogo, dato anche il testa a testa ravvicinato tra le due candidate, assumono una loro rilevanza le 1.475 schede dichiarate nulle, così come le 685 finite nelle urne senza alcun contrassegno.

A Foligno, invece, le nulle sono state 693 e 295 le bianche; a Gubbio 453 le nulle e 124 le bianche; a Bastia Umbra 247 le nulle e 118 le bianche; infine, a Orvieto si sono contate 223 nulle e 74 bianche.



