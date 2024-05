Monini, istituire 'alta qualità' per l'olio extravergine

Istituire la categoria alta qualità anche nel segmento dell'olio extravergine di oliva è l'appello lanciato da Zefferino Monini, presidente e amministratore delegato di Monini, in occasione della seconda edizione dello Zefferino d'oro, istituito come riconoscimento della qualità della materia prima.

L'evento, che ha visto l'ampia partecipazione di produttori provenienti dalle aree più vocate del Paese, vuole essere, ha spiegato Monini, "un momento di celebrazione della nostra straordinaria filiera, ma anche un'occasione per far conoscere e valorizzare il prodotto italiano di qualità". "Il settore, come ben sappiamo - ha aggiunto -, sta affrontando un periodo complesso, anche legato alle conseguenze del cambiamento climatico, ma siamo convinti che proprio nelle difficoltà si nascondano le migliori occasioni. Dobbiamo rafforzare ancora di più la collaborazione tra industria e frantoiani, puntando con forza sulla sostenibilità e sulla straordinaria qualità che è in grado di esprimere la filiera italiana, ma anche offrendo al consumatore gli strumenti per orientarsi nella complessità dell'offerta".

Da qui la richiesta alle istituzioni di una nuova classificazione che disciplini e riconosca la categoria alta qualità nell'olio extravergine di oliva basata su parametri organolettici e analitici "più stringenti" degli attuali.

"L'olio extravergine di oliva - ha detto Monini -, quando è buono, esprime i parametri propri dell'alta qualità, è un vero e proprio alimento con un impatto positivo sulla nostra salute.

Sono acclarate le proprietà benefiche, salutistiche e nutraceutiche del consumo di un olio extravergine di qualità anche nella prevenzione di malattie".

Lo Zefferino d'oro si propone di valorizzare il lavoro dei frantoiani d'Italia produttori di olio extravergine italiano "per i grandi olii Monini". Un riconoscimento alla qualità che prende il nome dal fondatore - Zefferino Monini appunto, nonno dell'attuale dirigenza - di un'impresa che - si sottolinea in una sua nota - "ha fatto della ricerca della qualità e del costante miglioramento il suo tratto distintivo, fin dalle origini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA