Inaugurata la nuova sede Ordine degli avvocati di Perugia

Inaugurata la nuova sede dell'Ordine degli avvocati di Perugia, a Palazzo Friggeri, nella centralissima piazza IV Novembre, nel cuore della città. A fare gli onori di casa il presidente, Carlo Orlando, durante una cerimonia alla presenza, tra gli altri, del sindaco del capoluogo umbro, Andrea Romizi, del presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, esponenti della magistratura e del vescovo di Perugia, monsignor Ivan Maffeis.

"I nuovi locali - ha detto l'avvocato Orlando - consentono di mettere a disposizione di noi tutti spazi idonei per 1o svolgimento delle attività proprie del consiglio, dell'organismo di mediazione forense, del consiglio distrettuale di disciplina, della scuola forense, ma anche delle associazioni, dei comitati e di tutti coloro che intendono offrire un contributo fattivo. Sarà possibile anche svolgere in sede convegni e corsi utilizzando l'auditorium appositamente allestito. E' presente, inoltre, una sala dove potersi trattenere sia per lavorare, sia per avere momenti di aggregazione, particolarmente importanti per ritrovare quel senso di comunità, andato ad affievolirsi nel recente passato.

L'auspicio è che la nuova sede operativa possa essere 'casa' di tutti noi - ha concluso Orlando -, una occasione per rinvigorire e dare nuovo impulso a quelle che sono le attività dell'ordine".





