FdI, in 600 a Perugia con Arianna Meloni

In 600 venerdì sera al Quattrotorri di Perugia per la cena del Circolo di FdI Augusta Perugia a sostegno della lista e della candidatura di Margherita Scoccia a sindaco del capoluogo, e di Marco Squarta al Parlamento europeo. Tra gli ospiti nazionali, Arianna Meloni, capo della segreteria politica e del tesseramento di FdI, e Francesco Filini, responsabile del dipartimento Programma.

Presenti i vertici regionali, il sottosegretario e coordinatore regionale Emanuele Prisco, il senatore Franco Zaffini, l'assessore regionale Paola Agabiti e la capogruppo in Regione Eleonora Pace.

Assieme a Marco Squarta, anche il candidato marchigiano al Parlamento europeo Carlo Ciccioli.

"La serata - sottolinea in una nota di FdI il commissario comunale Andrea Rossi - ha mostrato grande entusiasmo e valore tra le fila del partito di Giorgia Meloni".



