Si ribalta autogru, due feriti a Deruta

Due persone sono rimaste ferite venerdì mattina a Deruta (Perugia), in seguito a un incidente avvenuto mentre stavano lavorando a bordo di un'autogru.

Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti.

L'incidente - secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto - si è verificato poco dopo le 9.00.

Le due persone si trovavano nel cestello dell'autogru, che per cause in corso di accertamento si è in parte ribaltata, piegandosi su un fianco.

I due sono rimasti incastrati nei rottami del cestello.

Liberati dai vigili del fuoco, sono stati consegnati ai sanitari.

Sul posto anche i carabinieri, il personale del 118 e l'elisoccorso Nibbio per fornire assistenza e garantire il trasporto rapido dei feriti in ospedale.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto.

I feriti sono un italiano e un giovane di nazionalità marocchina, di 39 e 27 anni. Entrambi sono arrivati all'ospedale di Perugia in codice rosso, per politraumi.



