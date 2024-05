Provincia Terni, pre-intesa su contratto integrativo decentrato

E' stato firmato in Provincia di Terni l'accordo di pre-intesa sul contratto integrativo decentrato 2024/2026. A sottoscriverlo la presidente, la delegazione trattante dell'ente, le organizzazioni sindacali e la rsu. L'accordo - spiega l'ente in una sua nota - accoglie tutte le richieste avanzate dai sindacati, punta a migliorare la situazione lavorativa del personale e ad applicare alcuni importanti istituti contrattuali con l'obiettivo generale di innalzare la qualità dell'ente e dei servizi erogati al cittadino.

L'intesa si inserisce nelle linee programmatiche volte ad ammodernare la macchina amministrativa e a fare della Provincia sempre di più un punto di riferimento per il territorio e le sue varie realtà. L'accordo prevede infatti l'applicazione di alcuni importanti istituti contrattuali come il welfare integrativo, l'aggiornamento dei criteri per le progressioni economiche, quelli per l'attribuzione delle performance e per il miglioramento di indennità e retribuzioni. Il medesimo accordo si affianca infine ai concorsi in fase di conclusione per l'assunzione di nuove figure professionali che andranno a potenziare gli organici attuali.



