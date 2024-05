L'ANSA videointervista i candidati sindaco di Perugia

Dal perché Perugia dovrebbe sceglierlo come sindaco a uno sguardo su come vorrebbe lasciare la città al termine del suo mandato. Sono alcune delle domande poste dall'ANSA alle quali hanno risposto i cinque candidati a palazzo dei Priori. Videointerviste (realizzate nella redazione dell'agenzia) disponibili sulla pagina regionale dell'Umbria di ANSA.it (https://www.ansa.it/umbria/).

Domande uguali per tutti: perché Perugia la deve eleggere come sindaco?; le prime tre cose da fare appena a Palazzo dei Priori; come vorrebbe vedere Perugia alla fine del suo mandato; se dovesse guidare l'opposizione accetterà questo ruolo e su cosa incalzerà il sindaco? Cosa le ha chiesto di fare e di non fare la gente durante gli incontri sul territorio? Quali saranno i criteri per la composizione della Giunta e quanto peseranno i partiti? A rispondere i cinque candidati: Davide Baiocco, Leonardo Caponi, Vittoria Ferdinandi, Massimo Monni e Marcherita Scoccia.

Appoggiati da 19 liste e 572 aspiranti consiglieri comunali si confronteranno nelle elezioni dell'8 e 9 giugno. Per scegliere chi guiderà la città dopo Andrea Romizi.



