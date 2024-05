Bettarelli (Pd), forti disagi a causa dei lavori sui binari

"Quali iniziative ha messo in campo o intende adottare con urgenza la Giunta regionale per porre rimedio ai disagi vissuti dai pendolari che ogni giorno usufruiscono dei treni nella tratta Foligno-Terni, interessata dai lavori in corso?": è quanto intende chiedere all'assessore ai Trasporti Enrico Melasecche, il vice presidente dell'Assemblea legislativa Michele Bettarelli (Pd) attraverso un'interrogazione di cui annuncia la presentazione.

"Mentre il diritto alla mobilità viene negato ormai da settimane a migliaia di cittadini umbri ogni giorno - ricorda Bettarelli in una nota - specie a coloro che hanno la necessità di spostarsi in treno verso la Capitale per motivi di personali o di lavoro, la Regione sembra ignorare il problema voltandosi dall'altra parte pur di non prendere posizione contro il ministro dei Trasporti Matteo Salvini".

"Le manifestazioni di protesta organizzate nei giorni scorsi a Foligno e Terni, l'interessamento dei parlamentari Ascani, Verini e Casu, che hanno interrogato il governo su questo tema, mostra come sia ormai davvero divenuta drammatica la situazione vissuta dai pendolari umbri a seguito dei lavori in corso sulla tratta ferroviaria Foligno-Terni. In particolare quanti utilizzano i treni veloci provenienti da Rieti, oltre ai consueti ritardi e sovraffollamenti, si trovano nell'impossibilità di trovare posto e si stanno organizzando con mezzi propri".

"Per altro - aggiunge Bettarelli - pare evidente che gli stessi disagi non saranno risolti neppure dopo la chiusura del cantiere, prevista dopo il 7 giugno, dato che Trenitalia ha annunciato che non saranno comunque disponibili né gli Intercity né i Frecciargento che partono da Terni, e per i quali alcuni cittadini umbri hanno già sottoscritto e pagato abbonamenti.

Ulteriori difficoltà vengono segnalate anche a Perugia, in particolare per i rientri o per recarsi a Roma, usufruendo della tratta Roma-Ancona che ora viene deviata via Orte-Terontola.

Inoltre, è stato annunciato di recente che la ex Ferrovia centrale umbra resterà chiusa, almeno per tre mesi, nel periodo estivo, sul tratto che collega Perugia Sant'Anna con Città di Castello".

"Riteniamo dunque doveroso che la Giunta regionale renda conto ai cittadini di quali azioni ha messo effettivamente in campo per risolvere una situazione che sta aggravando l'isolamento dell'Umbria, arrecando ulteriori disagi ai cittadini che si muovono in treno. Auspichiamo pertanto - conclude il consigliere dem - che la presidente della Regione Donatella Tesei trovi almeno il coraggio di prendere posizione, denunci questi fatti e chieda soluzioni, anche se di fronte ha un governo amico".



