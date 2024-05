E' scomparso il giornalista Mario Mariano

E' morto all'età di 79 anni Mario Mariano, storico giornalista perugino che aveva collaborato con alcune delle più importanti testate nazionali. I funerali si svolgeranno sabato 25 maggio alle 9 alla chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo, a Perugia. Mariano è stato a lungo referente per la comunicazione dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Recentemente aveva anche animato e organizzato gli Incontri al Santa Giuliana, iniziativa che si è tenuta presso la Scuola di lingue estere dell'esercito. E' stato comunque soprattutto il mondo dello sport e del calcio in particolare al centro del suo impegno giornalistico. Ha infatti raccontato con passione il Perugia dei miracoli di Ilario Castagner ma anche il mondo della pallavolo femminile ai tempi della serie e degli scudetti. Tra le testate con le quali ha collaborato Mario Mariano ci sono Tuttosport, La Stampa, il Corriere della sera e il Guerin sportivo. Attualmente teneva una rubrica fissa sulle pagine del Messaggero e continuava a seguire il Perugia con il sito Umbria 24.

Ordine giornalisti ricorda Mariano, sport ma non solo

'Giornalista all'antica ma modernissimo' sottolinea

"Una vita per il giornalismo, lo sport ma non solo": l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria ricorda così Mario Mariano. "Ha seguito il Perugia dei Miracoli, ha collaborato per Tuttosport, la Stampa, Il Corriere della Sera, il Tgr regionale, Il Giornale dell'Umbria, Umbria 24" sottolinea in una nota. "Negli ultimi anni - ricorda l'Odg - teneva una rubrica domenicale sull'edizione regionale de Il Messaggero. E' stato addetto stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Non c'era trasmissione televisiva che parlasse del Perugia a cui non abbia partecipato o ha condotto o ha ideato. Sul Perugia ha scritto un libro, con il suo grande amico Lamberto Sposini. Un giornalista all'antica, ma modernissimo. Capace di dettare un pezzo a braccio o lanciarsi nell'ultima rubrica on line". "L'Odg dell'Umbria è vicina alla famiglia di Mario nel ricordo di un collega che mancherà a tutti" conclude la nota.

Asu, morte Mariano grave perdita per il giornalismo

Il 'profondo cordoglio' del sindacato dei giornalisti

"Una grave perdita per il giornalismo umbro": l'Associazione stampa esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Mariano, una delle firme storiche della nostra regione, voce autorevole in campo sportivo e non solo, con esperienze in tutte le principali testate locali e anche in importanti giornali nazionali". "Mariano - ricorda il sindacato dei giornalisti - è stato un collega sempre presente e partecipe negli organismi di categoria, orgoglioso rappresentante di una professione che voleva difendere nella sua autonomia e indipendenza. Alla famiglia e a tutte le colleghe e i colleghi che lo hanno conosciuto e stimato vanno le condoglianze dell'Associazione stampa umbra".

