Tesei, sulle liste d'attesa della sanità percorso condiviso

Ha parlato di "percorso condiviso" fatto per lo smaltimento delle liste d'attesa in sanità, la presidente della Regione Donatella Tesei. "Frutto anche di una serie di confronti con tutti gli stakeholder della sanità e che mette al centro l'opera di ciascuna struttura, a partire dai medici di medicina generale, le farmacie (con quella dei servizi), le Aziende ospedaliere e quelle territoriali, con il supporto del privato convenzionato che è come se fosse parte integrante della sanità pubblica regionale" ha detto all'ANSA.

"Abbiamo messo a disposizione risorse importanti - ha spiegato Tesei -, una parte quelle del pacchetto nazionale, intorno ai sette milioni d'euro, e altre aggiuntive. Per un totale di 11 milioni d'euro. Monitoreremo come fatto in passato l'attuazione di questo progetto in modo da non solo abbattere le liste d'attesa che ci sono ma anche di stabilizzare il modus operandi e cercare di contenere le tante richieste che arrivano, a partire dagli esami diagnostici e le prime visite e per una presa in carico del paziente cronico. In attesa di realizzare quella sanità territoriale che è fondamentale e in cui tutte le Regioni si stanno adoperando per dare risposte ai nostri cittadini o al proprio domicilio attraverso la medicina a distanza e - ha concluso Tesei - nelle case e ospedali di comunità che stiamo realizzando secondo il Pnrr salute".



