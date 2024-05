Mostra 'Cicli vitali' di Ilana Efrati alla Domus Pauperum

La storia dell'Umbria nell'arte contemporanea di Ilana Efrati. La mostra "Cicli vitali" promuove un dialogo tra varie forme artistiche: musica, architettura e pittura. La Domus Pauperum di Perugia - dove l'esposizione sarà visibile fino al 19 maggio - si è animata grazie a questo confronto, con l'intervento della storica dell'arte Maria Rita Silvestrelli e il musicista Goffredo Degli Esposti.

"Perché sei polvere e in polvere ritornerai" sono i versi della Genesi che Ilana Efrati ha voluto come parole per introdurre la sua mostra e ha scritto in apertura del catalogo.

Un invito - spiega, in una sua nota - a parlare di armonia nella comune terra dell'arte per allargare gli orizzonti del linguaggio artistico.

"Il percorso delle opere - spiega ancora l'artista - inizia da settembre, il tessuto ha il colore del vino. Nell'ebraismo settembre è il primo mese dell'anno perché si sviluppa il seme da dove tutto ha inizio. E poi gli altri mesi. Possiamo vedere impressi nei colori e nelle forme il freddo dell'inverno, poi la doppia corona in maggio. È un modo per vedere la bellezza della natura. Gli uomini rompono il ciclo della bellezza. La plastica è un materiale che distrugge il mondo. Per un'artista la materia è molto importante. Nel medioevo hanno tinto la lana, i tessuti con materiali molto diversi da nostri, ho fatto delle ricerche ma ci sono poche informazioni. Ho cercato di colmare queste lacuna con l'immaginazione: ho usato i colori, la vegetazione del posto. Anche noi possiamo lasciare a chi verrà dopo di noi un patrimonio artistico e di conoscenze".



