Successo per il progetto di didattica ambientale 'Econews'

La giornata conclusiva del progetto di didattica ambientale "Econews" promosso dal Comune di Perugia e Gesenu che visto la partecipazione di una rappresentanza di circa 400 alunni degli oltre 2.000 coinvolti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio si è svolta giovedì mattina presso il Pala Barton alla presenza di Andrea Romizi sindaco del Comune di Perugia, Luciano Piacenti, consigliere delegato Gesenu Spa e dei dirigenti e insegnanti delle scuole del territorio.

Durante la mattinata è stato presente anche Mauro Casciari, col quale Gesenu vanta ormai una lunga collaborazione, che ha preso parte attiva nel progetto interpretando il ruolo dell'inviato speciale.

"Econews" è infatti stato pensato come un telegiornale con lo scopo di promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza consapevole e di facilitare l'apprendimento sul tema del riciclo dei rifiuti.

Ad entrare nelle classi attraverso un collegamento on-line è stato un ecoreporter esperto che ha raccontato ai ragazzi varie curiosità dal mondo dei rifiuti e notizie di attualità legate all'ambiente, avvalendosi anche del supporto di collegamenti esterni con inviati special.

La forma ed i contenuti sono stati diversificati in due percorsi diversi in base all'ordine e grado scolastico. Inoltre, con l'aiuto dell'inviato speciale Mauro Casciari, sono stati fatti approfondimenti e gag divertenti su alcuni dei principali argomenti del riciclo e del mondo dell'ecologia, con uno spazio finale dedicato al coinvolgimento diretto degli studenti che potranno intervenire per curiosità e domande sul tema.

Gesenu si occupa di didattica ambientale da 39 anni riprogettando annualmente l'offerta proposta.



