Peppucci inaugura il comitato elettorale di Valfabbrica

Francesca Peppucci, ricandidata al Parlamento europeo nella lista di Forza Italia - Noi Moderati, ha inaugurato a Valfabbrica, in via Mameli 33, il suo secondo comitato elettorale, dopo quello di Todi, alla presenza del consigliere regionale Stefano Pastorelli, di Lamberto Marcantonini, membro del coordinamento regionale di Forza Italia e di Umberto Tessitore, consigliere del Comune di Valfabbrica che si è occupato dell'organizzazione dell'iniziativa.

"L'apertura di un comitato elettorale è un momento importante di aggregazione, perché questo è frutto di un lavoro di squadra, e questo di Valfabbrica è la dimostrazione che c'è tanta voglia di contribuire in questo percorso verso il parlamento europeo", ha detto Peppucci all'inizio dell'incontro.

Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno contribuito "con impegno e passione" all'apertura di questo secondo comitato elettorale, Francesca Peppucci ha poi illustrato il progetto europeo che ancora oggi è in fase di costruzione, sottolineando "come siamo tutti protagonisti delle sfide che ci attendono e delle imperfezioni da colmare; sfide che assumono un ruolo fondamentale in vista delle imminenti elezioni europee dell'8-9 giugno". "L'Umbria - ha detto - non ha avuto rappresentanti in parlamento europeo per intere legislature per questo il grande lavoro è stato quello di mettere i nostri territori nelle condizioni di vivere al meglio questa esperienza Europea ed avvicinarli il più possibile ad essa".

"Durante l'incontro è emerso, dagli ospiti presenti - si legge in una nota dei promotori - come l'impegno di tutta la squadra di Forza Italia sia massimo affinché il partito continui ad essere punto di riferimento dell'Italia in Europa".



