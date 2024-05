Crollo prezzi cereali fa calare fatturato Molini Umbertide

Il 2023 ha visto per la Molini popolari riuniti di Umbertide un calo del fatturato del 10% rispetto al 2022, attestandosi a circa 91 milioni di euro, a causa del crollo del prezzo dei cereali e dei mezzi tecnici. E' emerso dall'annuale assemblea dei soci che si è svolta nella sede della cooperativa per l'approvazione del bilancio.

"La chiave di lettura per questo bilancio - ha dichiarato il presidente della Mpr, Matteo Baldelli - è di analizzarlo insieme all'anno precedente, in quanto l'uno conseguenza dell'altro. Il 2023 è stato un anno complesso caratterizzato dalle conseguenze degli shock verificatesi nel 2022, dall'impennata inflazionistica alle conseguenze del conflitto in Ucraina, passando per i prezzi energetici fuori controllo. Tutto questo ha comportato una perdita di marginalità nel 2022 ed un importante recupero nel 2023 che ha rappresentato quindi per la cooperativa un anno con un risultato eccezionale, frutto della resilienza della cooperativa". Oltre alla diminuzione del fatturato, Baldelli ha sottolineato "anche un risultato molto positivo sul fronte della gestione caratteristica, con un rafforzamento delle principali attività legate alla trasformazione, ovvero mangimistica, molitoria e panificazione".

"In più, la cessione di un'area non strategica, cioè la vendita dell'area di via della Repubblica a Umbertide, per oltre 1,6 milioni di euro - ha aggiunto -, ha consentito la realizzazione di una consistente plusvalenza che ha quindi ulteriormente rafforzato a livello patrimoniale la Mpr dotando l'azienda anche di risorse necessarie alla realizzazione del piano industriale.

Il reddito operativo pari a 2,7 milioni di euro rappresenta un risultato notevole il cui peso risulta pari al 3% dei ricavi. Il cash-flow prodotto ammonta a 4,6 milioni di euro in netta crescita rispetto all'anno precedente".

"Nel corso del 2023 - ha ricordato Baldelli - sono proseguiti gli investimenti per la cooperativa necessari per il rinnovamento di alcuni stabilimenti produttivi".



