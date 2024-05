Lollobrigida, il problema dei cinghiali è drammatico

"Il problema dei cinghiali è drammatico anche a causa dell'uomo che scelse negli anni Settanta di introdurre delle specie non autoctone che evidentemente hanno proliferato in maniera eccessiva e che ora impatta su alcune criticità di natura sanitaria come la peste suina africana". A dirlo il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, all'inaugurazione del "Caccia village" di Bastia Umbra.

"Nel decreto abbiamo ancora una volta implementato quelle possibili risposte a un quadro sistemico in agricoltura e con connessioni dell'ambiente che impediscono un corretto andamento delle cose e purtroppo portano problemi sanitari su altre specie, come i suini", ha aggiunto il ministro.

All'inaugurazione hanno partecipato anche la presidente della Regione Donatella Tesei, quello dell'Assemblea legislativa Marco Squarta e il vicepresidente della Giunta umbra nonché assessore all'agricoltura e caccia Roberto Morroni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA