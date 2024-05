Un pievese sulla Vespucci che ha doppiato Capo Horn

Un pievese sulla nave Vespucci che ha doppiato Capo Horn in Sud America lo scorso 5 aprile.

Il capo ufficio oceanografico dell'Istituto idrografico della Marina militare italiana, a bordo con il compito di supportare la navigazione nelle tratte meridionali ad alte latitudini, attraverso Capo Horn e la Patagonia Cilena, è infatti il pievese Samuele Stefanucci.

Lo storico veliero ha cominciato il giro intorno al mondo lo scorso primo luglio e sarà in navigazione fino a febbraio 2025, toccando i cinque continenti della terra per promuovere l'eccellenza del Made in Italy.

Nel mondo della marineria Capo Horn è un luogo simbolo, quasi la fine del mondo. Si tratta di una zona di mare quasi sempre soggetta a tempeste e condizioni estremamente critiche. Navigare in questo crocevia, tra Atlantico, Pacifico e Antartide, è stata senza dubbio un'impresa nautica importante. Considerando anche che è stata la prima volta in cui l'Amerigo Vespucci, nella sua storia ultranovantennale, lo ha circumnavigato.

Samuele Stefanucci è entrato in Accademia Navale nel 2007 dove ha terminato la formazione e gli studi nel 2012. Ha prestato servizio poi su varie navi della Marina e dal 2015 è diventato Ufficiale Idrografo. Ha lavorato su Navi idrografiche fino al 2020, quando poi è stato Comandante di Nave Vieste, un cacciamine della Marina.

Da febbraio 2022 lavora in Istituto idrografico della Marina come capo ufficio oceanografico e si occupa principalmente di oceanografia e geofisica marina. L'Istituto Idrografico è un ente cartografico dello Stato e di supporto alle forze armate in materia idrografica e oceanografica.

"Città della Pieve - afferma in una nota dell'amministrazione comunale - desidera esprimere a Samuele le più sincere congratulazioni per i prestigiosi obiettivi raggiunti. Il suo percorso professionale, la capacità dimostrata di mettersi in gioco ci riempie di gioia e orgoglio, anche alla luce della costante vicinanza che ha sempre mantenuto con la nostra città, dove torna per ricaricare le batterie, fisiche e mentali, e per rivedere la famiglia e gli amici. Tanti auguri di buon lavoro, nella certezza che saprai esprimere al meglio le tue eccezionali capacità professionali e doti umane, al servizio del nostro Paese".



