Tesei, grande attenzione alla filiera tabacchicola

"Conosciamo bene l'importanza che il settore del tabacco ricopre nel nostro mondo agricolo e più in generale in quello produttivo umbro": a dirlo è stata la presidente della Regione, Donatella Tesei, partecipando a Città di Castello all'incontro sul tema "Sostenibilità, le sfide delle imprese tabacchicole", organizzato da Opta e Jti Italia. "Dal nostro insediamento abbiamo rivolto grande attenzione alla filiera tabacchicola, per il rilievo storico, economico ed occupazionale che riveste" ha aggiunto.

"Coltivare tabacco salvaguardando redditi e ambiente - ha detto ancora Tesei - è l'obiettivo che la Regione si è prefissata ottimizzando le risorse disponibili, creando sinergie e promuovendo un rafforzamento delle imprese a vantaggio sia della redditività che della sostenibilità. Il tutto per facilitare una produzione di qualità nel pieno rispetto, come detto, di una sostenibilità sia economica che ambientale e sociale".

"Il tabacco Virginia Bright proveniente da Umbria, Veneto, Toscana e Lazio è un simbolo del made in Italy, un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale", ha commentato il presidente di Opta, Massimiliano Molinari. "Crediamo che questa filiera abbia il potenziale per fare un ulteriore salto di qualità e noi produttori siamo pronti a fare tutto il necessario perché il comparto continui a crescere e prosperare sviluppandosi in modo sostenibile, ma soprattutto vogliamo che questa filiera diventi durevole, in modo da poter programmare investimenti per il miglioramento e l'efficientamento delle aziende".

"Quella del tabacco è una coltura molto importante per la nostra città ed è stato quindi un piacere poter ospitare un confronto di questo spessore, che ha messo al centro il futuro della filiera", ha infine detto il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi. "Sappiamo bene quanto questo comparto significhi per il nostro territorio e per i suoi cittadini, ed è per questo che la nostra amministrazione sarà sempre al fianco dei produttori e delle aziende nell'aiutarli a traghettare questo settore verso un futuro più sostenibile e competitivo", ha concluso il sindaco.



