Scoccia, 'Perugia è di tutti e continuerà ad esserlo'

"'Margherita perché ti candidi?' Ai tanti che me lo stanno chiedendo in queste settimane rispondo sempre la stessa cosa: amo vedere la gioia nei miei concittadini quando un progetto viene portato a realizzazione. Sarà perché sono architetto, sarà perché sono sognatrice, ma mi emoziona immaginare un progetto e vederlo prendere forma": lo scrive nel suo profilo Instagram la candidata sindaca di Perugia del centrodestra e civici, Margherita Scoccia. "Ne abbiamo fatti tanti - prosegue - tanti ne faremo perché il futuro non si ferma. Un futuro che immagino all'insegna di 5 parole chiave: green, sicura, inclusiva, verde, di tutti. Ecco, soprattutto di tutti".

"Oggi - ricorda - è il giorno dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo. Ed io, proprio oggi, soprattutto oggi, non posso fare a meno di pensare che una buona amministrazione debba, tra le altre cose, essere in grado di rivolgersi a tutti.

Arginando gli eccessi di parte, gli interessi particolari, ogni tipo di estremismo. Lavorando sempre nell'interesse del bene comune. Ecco perché sarà mio impegno garantire che Perugia sia - e continui ad essere - una città di tutti. Nessuno escluso.

Andrò avanti con questa convinzione. Anche davanti a chi insiste nel voler dividere la città in buoni e cattivi. Non è così.

Perugia è di tutti e continuerà ad esserlo".

"Lo farò - anzi, lo faremo insieme - anche ispirandoci ai valori di quella Europa che oggi (9 maggio) festeggiamo: democrazia, libertà, unione", conclude Margherita Scoccia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA