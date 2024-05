Ad Acquasparta 'Note a Margine, Festival delle Parole'

Guerre, pandemie, cambiamenti climatici, intelligenza artificiale: questi alcuni dei temi oggetto degli incontri della seconda edizione di "Note a Margine, Festival delle Parole" che si svolgerà ad Acquasparta dal 16 al 19 maggio. La manifestazione che mette al centro le parole, il modo in cui vengono usate, la loro manipolazione, "con la certezza che solo attraverso di esse è possibile comprendere la realtà delle cose, senza cadere o scadere nella propaganda a fini politici, bellici o commerciali", ha detto il direttore e ideatore del festival, il giornalista Rossano Pastura, presentando il programma.

"Essere consapevoli dell'uso e del significato delle parole equivale a essere liberi", ha aggiunto.

La presidente della Provincia, Laura Pernazza, ha sottolineato l'importanza di "un evento che spazia in maniera approfondita e arguta fra arte, cultura, cronaca e attualità".

Un festival "destinato a durare a lungo e importante", per la presidente, anche per la promozione del territorio, grazie alla grande qualità degli eventi e ai tanti ospiti di livello nazionale attesi ad Acquasparta.

Dopo il successo della prima edizione saranno organizzati, nell'arco dei quattro giorni, laboratori per ragazzi e bambini, percorsi poetici e musicali, tavole rotonde e tour all'interno del borgo uniti a iniziative sui libri, tavole rotonde, musica e teatro.

Tanti gli ospiti: Domenico Iannacone, Gabriella Greison, Federico Palmaroli in arte Osho, Vito Mancuso, Giovanni Grasso e Marco Frittella, don Antonio Coluccia, Raffaele Genah, Roberto Vicaretti, Angelo Petrella, sceneggiatore di Mare Fuori, e tanti altri che si succederanno all'interno degli spazi del festival, che si snoderà tra la sala del Trono di palazzo Cesi e l'auditorium Matteo d'Acquasparta, nel complesso dell'ex convento di San Francesco.

Nell'edizione 2024 anche Narni, con il Teatro Manini, sarà tra i luoghi del Festival con lo spettacolo di Domenico Iannacone "Che ci faccio qui. In scena".

"Note a Margine" quest'anno avrà un'anteprima a Terni, sabato 11 maggio, nella sala convegni Iper Coop di Viale Gramsci con la presentazione del libro di Antonio Luna dedicato ai Borghi più belli d'Italia.

Il via ufficiale al Festival sarà giovedì 16 maggio con un incontro dedicato ai temi dell'inclusione nello sport, con la partecipazione di Yunidis Castillo, campionessa paralimpica e del presidente del Coni regionale Umbria, Domenico Ignozza. Alle 18.30, nella sala del Trono arriva la satira tagliente di Federico Palmaroli, autore de #lepiubellefrasidihosho che presenterà il libro "Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?" (evento gratuito con prenotazione al link: https://ticketitalia.com/federico-palmaroli-le-piùbelle-frasi-di -osho-er-pugno-se-fa-co-la-destra-o-co-la-sinistra) La giornata di giovedì si chiuderà con Gabriella Greison, la rockstar della fisica, che porterà in scena, dalle 21.00, nella Casa della cultura di Acquasparta "La donna della bomba atomica", la storia di Leona Woods, la fisica più giovane che lavorò al progetto Manhattan (evento gratuito con prenotazione al link: https://ticketitalia.com/gabriella-greison-la-donna-della-bombaa tomica-storia-dimenticata-di-leona-woods-la-fisica-che-lavorò-co n-oppenheimer).

Per consultare il programma completo: https://www.noteamargine.it "Note a Margine" è realizzato grazie al sostegno del Comune di Acquasparta e del Comune di Narni. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Terni e dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria. Il Festival, organizzato da La Penna Rossa associazione di promozione sociale, ha potuto contare sulla collaborazione della Pro Loco di Acquasparta, di So'stare Microeditoria del borgo consapevole, delle associazioni Acqua e Art Season.



