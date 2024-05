Viabilità, lavori a Santa Lucia di Stroncone e a Piediluco

Sono iniziati a Stroncone e a Piediluco due "importanti" lavori di miglioramento della sicurezza stradale per un importo totale di 327mila euro sulle parti più deteriorate di un tratto lungo complessivamente circa 2 chilometri e mezzo. Sulla Sp 79 a Piediluco il costo dei lavori è di 177mila euro per il rifacimento della pavimentazione stradale in particolare nella zona del cimitero comunale.

Il secondo intervento riguarda invece la Sp 65 nella frazione di Santa Lucia di Stroncone. In questo caso la spesa è di 150mila euro per la fresatura dell'asfalto esistente e la realizzazione di nuova pavimentazione sempre sulle parti più danneggiate di un tratto lungo circa 1 chilometro e 300 metri.

Su entrambe le strade la Provincia di Terni - spiega una sua nota - per motivi di sicurezza, ha emanato specifiche ordinanze che istituiscono il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri per tutta la durata dei lavori. E' infine in fase di conclusione il cantiere sulla Sp 82 nel centro abitato di Farnetta di Montecastrilli dove, appena conclusa la ripavimentazione, la Provincia inizierà la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale.



