In arrivo 81,4 milioni contro la dispersione idrica in Umbria

"Importante l'arrivo di risorse per il contrasto della dispersione idrica nelle reti di distribuzione nell'Umbria. Fondi, che vanno ad aggiungersi ai miliardi già stanziati, che il Mit ha ottenuto nell'ambito della rimodulazione del Pnrr e che hanno per obiettivo quello di modernizzare le reti di distribuzione sul territorio, potenziare il monitoraggio e ridurre le perdite di acqua potabile. Per l'Umbria previste risorse per 81,4 milioni di euro": lo annuncia il deputato della Lega e segretario del Partito nell'Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.

"Una ennesima risposta concreta - sottolinea Marchetti in una sua nota - e la dimostrazione della grande attenzione della Lega alle esigenze dei territori e al loro costante ammodernamento ed efficientamento".



