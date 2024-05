Approvato bilancio 2023 aeroporto, è stato 'anno record'

È stato approvato all'unanimità nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci della Sase il bilancio di esercizio 2023. Nella stessa sede è stato presentato inoltre, per la prima volta nella storia della società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, anche quello di sostenibilità.

Di numeri "soddisfacenti e superiori alle aspettative" ha parlato il presidente del cda Antonello Marcucci.

Il 2023 è stato un anno record (532.478 passeggeri, +44,2% sul 2022, e superiori a quelli previsti nel piano industriale '22-'24) - è stato evidenziato -, che ha trascinato così tutti gli indicatori economici e finanziari, tant'è che il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 899.529 euro, mentre l'Ebit a 223.534. Il risultato netto d'esercizio è stato positivo per 178.676 euro, mentre la posizione finanziaria netta era positiva alla chiusura dell'esercizio.

I dati economici evidenziano quindi un aumento del 13,2% del valore della produzione, mentre i ricavi totali di 15,5 milioni di euro sono cresciuti del 13,16% e quelli della gestione caratteristica si sono incrementati del 34,71% rispetto all'anno precedente.

"Cifre importanti per la nostra struttura aeroportuale con pure la parte patrimoniale cresciuta in modo armonico" ha sottolineato Marcucci per poi ricordare che "nel 2021 il capitale era stato azzerato mentre oggi ci troviamo una struttura patrimoniale solida di 1,811 milioni e non c'è indebitamento finanziario nei confronti del sistema bancario".

L'Assemblea dei soci, alla presenza anche della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, ha ringraziato quindi l'intero Consiglio di amministrazione per il lavoro svolto.

A sua volta il presidente Sase Marcucci si è detto fiducioso per il futuro perché "con questi numeri si può guardare ad una ulteriore crescita e sviluppo dello scalo umbro per i quali servono ancora investimenti importanti".

Contemporaneamente al bilancio di esercizio 2023 è stato presentato anche quello di sostenibilità, con il quale la società rende conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti in relazione ai temi della sostenibilità e dello sviluppo.

Documento di cui "andiamo particolarmente orgogliosi" ha precisato Marcucci. "Attraverso questo - ha detto - intendiamo inoltre rafforzare il legame di fiducia tra azienda, passeggeri, fornitori, azionisti, territorio, interagendo ancora di più con il contesto in cui ci troviamo ad operare. Con tale spirito, assicuriamo che i temi della sostenibilità saranno sempre più al centro del nostro progetto di sviluppo con l'obiettivo di fare un percorso comune con tutte le comunità aeroportuali che operano all'interno della struttura".



