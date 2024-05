Rinviata presentazione libro Vannacci all'Isola del libro

"Vista la concomitanza con le elezioni europee e la sua candidatura", è stato rinviato a luogo e data da destinarsi la presentazione dell'autobiografia del generale dell'esercito Roberto Vannacci in programma per l'Isola del libro Trasimeno. Lo ha spiegato l'organizzatore della rassegna letteraria Italo Marri in occasione della conferenza stampa nella quale è stato illustrato il cartellone. "Facciamo questi incontri perché ci piace la discussione" ha spiegato Marri, secondo quanto si legge in un comunicato degli organizzatori. "Lungi da noi - ha aggiunto - fare tribune elettorali. Nelle pagine di un libro sono contenute le idee di un autore e quando questo viene a presentarlo, queste idee si possono discutere e dibattere. Noi siamo per il confronto delle idee, anche se non le condividiamo in pieno. La discussione è un arricchimento e un continuo apprendimento. È cultura. E questo noi vogliamo fare, cultura. Questo è lo scopo dell'Isola del libro".

Nei giorni scorsi il Comune di Passignano sul Trasimeno aveva deciso di "non concedere il patrocinio" all'Isola del libro" proprio per la presenza di Vannacci alle iniziative della rassegna letteraria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA