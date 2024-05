Qualche disagio nell'orvietano per il maltempo

Qualche disagio per il maltempo in alcune zone della provincia di Terni, in particolare nell'orvietano, a seguito della perturbazione che si è abbattuta nella serata del primo maggio.

Il Comune di Orvieto segnala "allagamenti e cadute di piante", e non solo. L'ingresso al cimitero monumentale, infatti, si è allagato e nella mattinata di giovedì "non è accessibile". L'intervento di pulizia è condotto dagli operai del Csm e dei servizi cimiteriali ma per la giornata l'area rimane chiusa.

Sempre ad Orvieto, fa sapere il Comune, è in corso "la rimozione delle piante cadute sulla Dritta del Marchigiano e su strada della Ficoncella".

Contestualmente i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni informano che nelle ultime 24 ore - fra le 8 di mercoledì e le 8 di giovedì - sono stati quattro gli interventi per alberi e rami pericolanti, due a Terni e due nell'orvietano.





