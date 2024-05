Fondi del Pnrr per i lavori sulle sponde del Chiascio

E' stato aperto il cantiere per i lavori relativi alla riparazione di erosioni spondali sulla riva destra e quella sinistra del fiume Chiascio, riguardanti in particolare il ripristino del corretto deflusso in alveo del fiume nella zona industriale del comune di Bastia e il consolidamento, ripristino, e protezione degli argini esistenti al fine di diminuire le condizioni di fragilità del territorio ravvisate durante i vari eventi di piena che si sono succeduti.

Lo ha annunciato la Regione.

L'intervento consiste nella riprofilatura delle sponde d'alveo, nella realizzazione di scogliere in massi lapidei naturali e nel rinverdimento diffuso delle scogliere e della sommità delle sponde d'alveo.

Il progetto è finanziato, per complessivi 800 mila euro, con le risorse stanziate per l'attuazione della Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b del Pnrr, "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" volte a favorire l'aumento della resilienza del territorio regionale rispetto al fenomeno del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico ed agli effetti dei cambiamenti climatici attraverso il recupero del territorio ad un uso compatibile con le condizioni mitigate di rischio conseguite.

Soggetto attuatore dell'intervento è il consorzio della Bonificazione umbra e l'impresa esecutrice è la Esseti Srl di Terni. Questo intervento fa parte del più ampio complesso di lavori gestiti dal Servizio mitigazione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico dell'Assessorato alle Opere Pubbliche per circa 25 milioni di fondi in gran parte Pnrr.

Lavori tutti che - spiega la Regione - sono ad oggi perfettamente in linea con le previsioni indicate obbligatoriamente dalla normativa di riferimento che prevede la conclusione dei lavori improrogabilmente entro il 2026".



