Squarta, un onore essere nella scheda elettorale con Meloni

"Giorgia Meloni ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee! È un onore immenso per me, un privilegio che mai avrei immaginato di ottenere nella vita, chiedere di SCRIVERE sulla stessa scheda elettorale 'Meloni/Squarta'": è il post pubblicato dal presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, candidato alle Europee per FdI, nella sua pagina Facebook.

"Ero con Giorgia allora, nel lontano 2000 - prosegue Squarta - sono con Giorgia oggi. Nel poco e nel tanto, con coerenza e passione e sempre a schiena dritta, con l'unico desiderio di tradurre in fatti concreti tutta la strada fatta. Siamo qui perché c'abbiamo creduto, perché abbiamo lavorato, perché non ci siamo risparmiati, perché abbiamo mantenuto vivi sogni e visioni. L'8 e il 9 giugno l'Umbria può farcela, l'Europa stavolta è a portata di mano".



