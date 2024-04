Laureti, Costituzione nasce da lotta partigiane e partigiani

"La Repubblica oggi ricorda e celebra la Liberazione. E' qui, nella Resistenza, che affonda le sue radici, ancora piene di vita, la nostra democrazia. E' dalla lotta delle partigiane e dei partigiani, appartenenti a culture e idee politiche diverse, che nasce la Costituzione": così Camilla Laureti, eurodeputata, ricandidata, del Pd e responsabile per le politiche agricole, che oggi a Perugia ha partecipato alle celebrazioni del 25 Aprile. "E proprio la Repubblica, la democrazia e la Costituzione non vanno date per scontate, ma difese ogni giorno. Anche oggi" aggiunge.

"Per questo l'antifascismo non è un vuoto esercizio retorico - sostiene Laureti -, ma memoria e coscienza storica di quanto dobbiamo alla Resistenza, compreso il dovere di custodire l'eredità preziosa che ci ha lasciato: la Repubblica democratica. Fa indignare il balbettio politico della destra sovranista e della presidente Meloni, incapaci di pronunciare ad alta voce, direi proprio di scandire chiaramente, quella parola che per noi democratiche e democratici è fonte d'orgoglio, cioè antifascismo".



