Inaugurata la sede del comitato elettorale Lega a Perugia

Inaugurata la sede del comitato elettorale della Lega Perugia. Una cerimonia alla quale ha preso parte il segretario regionale, Riccardo Augusto Marchetti.

Presente all'inaugurazione la presidente della Regione Donatella Tesei. "C'è stata sempre una grande attenzione nei confronti di Perugia, attraverso importanti interventi come il recupero di Monteluce, il ripristino della Fcu, lo sviluppo delle infrastrutture, il rilancio dell'aeroporto e molto altro ancora" ha detto, secondo quanto riferisce il carroccio in una nota. Con lei anche la candidata a sindaca del centrodestra Margherita Scoccia, l'assessore regionale Enrico Melasecche e il consigliere Valerio Mancini.

"Perugia è una città alla quale teniamo in modo particolare - ha sottolineato Marchetti -, non solo perché è il capoluogo, ma perché in questi cinque anni abbiamo gettato solide basi per un futuro che vogliamo continuare a costruire insieme. Sono certo che la città saprà riconoscere il tanto lavoro fatto dalla Lega, che ha portato Perugia ad essere una città più sicura e non più la capitale della droga come è stato negli anni della sinistra al governo della città. La sinergia tra amministrazione comunale, regionale e filiera di governo, ha consentito di raggiungere traguardi importanti come la riqualificazione del quartiere Monteluce, la riapertura della ex Fcu e il potenziamento del turismo grazie agli investimenti messi in campo per l'aeroporto internazionale dell'Umbria. Presto sarà presentato anche il progetto per la nuova stazione ferroviaria a Collestrada che faciliterà gli spostamenti dei turisti da e verso il nostro aeroporto e consentirà di raggiungere il capoluogo in modo ancora più veloce. A differenza del passato, quando Perugia era al centro delle cronache nazionali per eventi drammatici che hanno avuto un impatto negativo considerevole sulla città, la Lega e il centrodestra sono stati in grado di renderla famosa per la sua arte, cultura, la storia e le tradizioni. La sede della Lega che abbiamo inaugurato sarà un punto di ascolto e di confronto, aperto a tutti i cittadini che intendono partecipare o proseguire il lavoro al nostro fianco dando il loro contributo affinché Perugia continui a proiettarsi verso il futuro senza pericolosi passi indietro".

"Abbiamo iniziato a girare i territori - ha quindi detto Scoccia -, ascoltando le persone: dobbiamo fare questo lavoro tutti insieme perché noi siamo anzitutto una grande squadra di governo. Abbiamo dimostrato di sapere governare bene Perugia, la Regione e anche a livello nazionale siamo compatti. Questo ha saputo fare la differenza nell'affrontare le enormi criticità che ci siamo trovati davanti".



