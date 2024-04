Umbria Regione tra le migliori su gestione fondi europei

In ambito di risorse europee l'Umbria è tra le migliori Regioni per quanto riguarda la capacità di funzionamento della macchina amministrativa. A scattare una fotografia sulla situazione attuale è Fondazione Etica (Gregorio Gitti e Paola Caporossi tra i fondatori) e Centro Rep (spinoff della Fondazione), che basandosi sull'analisi di 12 indicatori dei bilanci pubblicati, hanno messo in evidenzia una situazione sempre meno polarizzata per quanto riguarda la gestione delle risorse con l'Umbria che per ranking complessivo, si posiziona accanto a due grandi regioni del Nord come Lombardia e Veneto. Analisi riportata dal Corriere della sera.

Dati che sono stati accolti con particolare soddisfazione dall'assessore regionale alla programmazione europea, Paola Agabiti. La quale con l'ANSA ha parlato di un "riconoscimento al lavoro fatto dalla Regione nell'attuale legislatura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA